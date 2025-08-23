एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाए ‘भगवान’, मंदिर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

फरियादी राजेश दांगी ने बताया कि उसने लोकायुक्त टीम के कहने पर शनिवार को रोजगार सहायक भगवान सिंह को फोन किया। तब भगवान सिंह ने कहा कि शनिचरी अमावस्या पर वो उज्जैन स्नान व शनि मंदिर में पूजन करने आया है जिस पर उसे मंदिर में ही ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया। बातचीत करने पर रोजगार सहायक ने रिश्वत देने के लिए फरियादी को शनि मंदिर में बुलाया और मंदिर में ही रिश्वत के 11 हजार रूपये लिए। जैसे ही रोजगार सहायक भगवान सिंह ने रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त डीएसपी ने उससे पूछा कि रूपये गिन लिए बराबर हैं न तो भगवान सिंह ने जवाब देते हुए कहां हां और इतना कहते ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।