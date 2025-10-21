भोपाल में दिवाली की रात बड़ा हादसा: थार चालक ने चार को मारी टक्कर, दो की मौत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली की रात एक बड़ा हादसा हो गया। जहां थार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।