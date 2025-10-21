भोपाल में दिवाली की रात बड़ा हादसा: थार चालक ने चार को मारी टक्कर, दो की मौत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली की रात एक बड़ा हादसा हो गया। जहां थार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दरअसल, पूरा मामला ईंटखेड़ी का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान अब्दुल मुख्तार और अब्दुल गनी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद थार ड्राइवर अपने साथियों के चल रही जीप से भाग निकला।
दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इधर, परिजनों ने सोमवार की रात ही पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। जिसे लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज की मर्चुरी के बाहर भीड़ लगी रही।
