Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले अफसर पर गिरी गाज, शासन की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश शासन ने कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिकारी आलोक खरे को सस्पेंड कर दिया है। छह साल पहले की गई छापेमारी में उनके पास से 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली थी।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

MP News: मध्यप्रदेश शासन ने एक्शन में आते हुए उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता रीवा आलोक खरे को सस्पेंड कर दिया है। लोकायुक्त के द्वारा की गई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। जिसके बाद लोकायुक्त ने आबकारी विभाग की ओर से दी गई अभियोजन की स्वीकृति के बाद इसी महीने आलोक खरे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।

निलंबन के आदेश जारी

वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद आलोक खरे के सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर आलोक खरे जो वर्तमान में प्रभारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता रीवा पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस भोपाल द्वारा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले में अपराध क्रमांक 238/2019 दर्ज किया गया है। खरे के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 4 अप्रेल 2025 को जारी अभियोजन स्वीकृति के बाद विशेष न्यायालय में 8 अक्टूबर को चालान पेश किया गया है। इसके चलते आलोक खरे को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में खरे का मुख्यालय अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल तय किया गया है।

100 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई थी जब्त

लोकायुक्त ने 6 साल पहले सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ आलोक कुमार खरे के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें भोपाल, इंदौर, रायसेन और छतरपुर में एक साथ कार्रवाई की गई थी। शुरुआती जांच में करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा होने की बात सामने आई थी।

पत्नी के नाम निकली थीं जमीनें

सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे ने कई हेक्टेयर जमीनों के टुकड़ों को पत्नी मीनाक्षी के नाम पर खरीदकर उन्हें एक भूखंड में परिवर्तित किया था। साथ ही उस पर एक बेशकीमती और भव्य महलनुमान आवास बनाया था, जिसकी बाहरी और भीतरी ज्जा पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे।

इन जगहों पर रही है पोस्टिंग

सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे 1998 में सेवा में भर्ती हुए। आयुक्त आलोक कुमार खरे भिंड, भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर पदस्थ रहे। खरे की दो बेटियां हैं।

ये भी पढ़ें

Lokayukt Raid- ऐतिहासिक किले के सामने बना दिया अपना महल, नाम दिया खरे फोर्ट व्यू
रायसेन
Lokayukt Raid- ऐतिहासिक किले के सामने बना दिया अपना महल, नाम दिया खरे फोर्ट व्यू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 03:40 pm

Published on:

19 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले अफसर पर गिरी गाज, शासन की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: भोपाल से दिल्ली और जबलपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी

Indian Railways Diwali
भोपाल

देशभर में फैल गए हैं बांग्लादेश के किन्नर, जगतगुरु का बड़ा बयान

Statement by Jagatguru Himangi Sakhi on Bangladeshi Transgender People
भोपाल

24 अक्टूबर तक मतदाता सूची पर कर सकते हैं दावा आपत्ति, इस दिन जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

Voter List
भोपाल

लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, ‘हमारी लड़की हमारा कहना न माने तो उसकी टांगे..’

Sadhvi Pragya statement
भोपाल

उमा भारती का बड़ा ऐलान- 2029 में झांसी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

uma bharti jhansi lok sabha election 2029
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.