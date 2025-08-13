आपत्तिजनक तस्वीरें पहुंची ससुराल तो शादीशुदा महिला ने दे दी जान

पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा है कि अक्टूबर 2024 में पति, ससुर रामनारायण मीणा, सास कमलेश मीणा और ननद रूमा मीणा ने उसके साथ मारपीट की और उसे ’चरित्रहीन’ कहकर घर से निकाल दिया। उसे अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब परिवार ने सुलह करने की कोशिश की, तो ससुराल वालों ने उसे वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। महिला के पिता ने पांच लाख रुपए दे भी दिए फिर भी ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके मायके वालों को बदनाम कर दिया, जिससे वह जीने नहीं चाहती है। मृतका ने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिममेदार ठहराया है।