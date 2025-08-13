आपत्तिजनक तस्वीरें पहुंची ससुराल तो शादीशुदा महिला ने दे दी जान

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के ग्रामीण इलाके में मंगलवार सुबह एक महिला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने महिला के शव कुएं से बरामद कर पीएम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया है। महिला द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में अपने पूर्व प्रेमी पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि सीहोर जिले के एक किसान की बेटी की शादी मार्च 2024 में दोराहा गांव के बबलू मीणा से हुई थी। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा है कि शादी से पहले अपने पति को चंदेरी गांव के रोशन मीणा के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया था। शादी के बाद रोशन ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें उसके ससुराल वालों को भेज दीं।
पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा है कि अक्टूबर 2024 में पति, ससुर रामनारायण मीणा, सास कमलेश मीणा और ननद रूमा मीणा ने उसके साथ मारपीट की और उसे ’चरित्रहीन’ कहकर घर से निकाल दिया। उसे अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब परिवार ने सुलह करने की कोशिश की, तो ससुराल वालों ने उसे वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। महिला के पिता ने पांच लाख रुपए दे भी दिए फिर भी ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके मायके वालों को बदनाम कर दिया, जिससे वह जीने नहीं चाहती है। मृतका ने अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिममेदार ठहराया है।