स्मार्ट मीटर को लेकर भारी विरोध, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। शाहजहानी पार्क में प्रदेश भर से उपभोक्ता जुटे। उपभोक्ताओं की सरकार से मांग है कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुफ्त दी की जाए।
दरअसल, स्मार्ट मीटर को लेकर इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि कई जगहों 5 हजार से 2 लाख तक के बिल आए हैं। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर जैसे जिलों में किसानों और उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दिया जा रहा है।
इस पूरे मामले पर एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि राज्य समेत देशभर में बिजली विभाग के प्री-पेड स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसके दुष्परिणाम हालिया समय में देखने को मिले हैं।
हाल ही में इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। संगठन के मुदित भटनागर ने बताया कि भोपाल के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। जिसके जरिए गरीब वर्ग को सताया जा रहा है। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं।आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है।
एसोसिएशन के द्वारा सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने की प्लानिंग रद्द करने की मांग। स्मार्ट मीटर, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को भी रद्द करने की मांग हुई। बिजली बिल की हार्ड कॉपी दी जाए और पुराने मीटरों को लगाया जाए। साथ ही जिन बिजली विभाग के उपभोक्ताओं पर एफआईआर की गई थी। उनके केस निरस्त किए जाएं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटरों के बढ़ाए बिलों को रद्द किया जाए। सस्ती बिजली दी जाए और बिल न भर सकने में असमर्थ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काटा जाए। वहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग