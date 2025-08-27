Patrika LogoSwitch to English

इंदौर-उज्जैन और पीथमपुर तक दौड़ेगी मेट्रो, लगेगा इतना समय

MP News: इंदौर-पीथमपुर-उज्जैन के बीच मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो को डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 9 लाख रुपए दिए जाएंगे।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 27, 2025

bhopal metro

MP News: इंदौर-पीथमपुर-उज्जैन के बीच मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो को डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाई जाएगी, हालांकि तब भी कम से कम 10 साल लगेंगे।महाराष्ट्र व ओडिशा में मेट्रो की डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 12 लाख खर्च होते हैं। मप्र ने दिल्ली मेट्रो को इंदौर-उज्जैन मेट्रो की डीपीआर के लिए प्रति किमी 3 लाख कम 9 लाख की स्वीकृति दी।

ऐसे होगा चरणबद्ध तरीके से काम

  • पहला चरणः उज्जैन, इंदौर से पीथमपुर के बीच डीपीआर पर 4.32 करोड़ खर्च होंगे।
  • दूसरा चरणः लवकुश चौराहा इंदौर से पीथमपुर के बीच डीपीआर पर 3.51 करोड का खर्च आएगा।

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो
भोपाल
CM Mohan Yadav big announcement

भोपाल और नर्मदापुरम के बीच भी मेट्रो

जानकारी के मुताबिक, उज्जैन-इंदौर के अलावा भविष्य में भोपाल-नर्मदापुरम जैसे कई शहरों के बीच मेट्रो चलेगी। इसके पहले भोपाल से रातीबड़, एयरपोर्ट, मंडीदीप तक विस्तार होगा।

ये भी पढ़ें

इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 11 मेट्रो स्टेशन, CM के सामने होगा फाइनल प्रेजेंटेशन
इंदौर
Indore Metro

27 Aug 2025 09:32 am

