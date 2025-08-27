इंदौर-उज्जैन और पीथमपुर तक दौड़ेगी मेट्रो, लगेगा इतना समय

MP News: इंदौर-पीथमपुर-उज्जैन के बीच मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो को डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाई जाएगी, हालांकि तब भी कम से कम 10 साल लगेंगे।महाराष्ट्र व ओडिशा में मेट्रो की डीपीआर बनाने के लिए प्रति किमी 12 लाख खर्च होते हैं। मप्र ने दिल्ली मेट्रो को इंदौर-उज्जैन मेट्रो की डीपीआर के लिए प्रति किमी 3 लाख कम 9 लाख की स्वीकृति दी।