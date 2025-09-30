नाबालिग मंगेतर से म्यूजिक टीचर ने किया दुष्कर्म, 6 महीने पहले हुई थी सगाई

(फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: राजधानी भोपाल से नाबालिग छात्रा के साथ उसके ही म्यूजिक टीचर मंगेतर ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा होने पर आरोपी की मां और बहन ने पीड़िता और उसकी मां के साथ मारपीट भी की। शिकायत पर पुलिस ने टीचर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी मां और बहन फरार है।
टीआइ उमेश सिंह चौहान ने बताया कि 27 सितंबर को कक्षा 12वीं की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। तभी उसका होने वाला पति कार से आया और जबरन उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। आरोपी उसे हथाई खेड़ा डैम के पास सुनसान जगह पर ले जाकर कार में ही दुष्कर्म किया। छह महीने पहले इनकी सगाई हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को बाल कलाकार के तौर पर संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है।
घर लौटकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जब परिजनों ने आरोपी पक्ष से बात की तो आरोपी की मां बहन पीड़िता के घर पहुंच गई और वहां पीड़िता के और उसकी मां के साथ मारपीट की। उन्होंने लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए और रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दी। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
आरोपी युवक को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। वहीं आरोपी की मां और बहन की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।
