नाबालिग मंगेतर से म्यूजिक टीचर ने किया दुष्कर्म, 6 महीने पहले हुई थी सगाई

टीआइ उमेश सिंह चौहान ने बताया कि 27 सितंबर को कक्षा 12वीं की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। तभी उसका होने वाला पति कार से आया और जबरन उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। आरोपी उसे हथाई खेड़ा डैम के पास सुनसान जगह पर ले जाकर कार में ही दुष्कर्म किया। छह महीने पहले इनकी सगाई हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को बाल कलाकार के तौर पर संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है।