एमपी के इस शहर में बिछेगा नया सीवेज नेटवर्क, 545 करोड़ मंजूर

निगम में 15 साल से ज्यादा समय से संलग्न पुराने वाहनों को हटाने पर भी चर्चा की गई। पुराने वाहनों को हटाने के तौर तरीके पर मेयर इन काउंसिल के कुछ सदस्यों को आपत्ति थी जिसके बाद यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। चर्चा में कहा गया कि पुराने वाहनों को हटाने के नियम सरकार पहले ही बना चुकी है इसलिए निगम की नीति इसी के अनुसार बननी चाहिए। निगम के ऐसे 266 वाहनों की पहचान की है, जिन्हें अब 346 नए वाहनों से बदल दिया जाएगा।