एमपी के इस शहर में बिछेगा नया सीवेज नेटवर्क, 545 करोड़ मंजूर

MP News: बारिश में पूरा भोपाल शहर जल प्लावन ग्रस्त होने के बाद नगर निगम ने शहर में नया सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए 545 करोड रुपए का फंड मंजूर किया है। इससे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे ताकि बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा झील जैसे जल स्रोत में गंदा पानी मिलने से बचाया जा सके। गुरुवार को महापौर परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
निगम में 15 साल से ज्यादा समय से संलग्न पुराने वाहनों को हटाने पर भी चर्चा की गई। पुराने वाहनों को हटाने के तौर तरीके पर मेयर इन काउंसिल के कुछ सदस्यों को आपत्ति थी जिसके बाद यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। चर्चा में कहा गया कि पुराने वाहनों को हटाने के नियम सरकार पहले ही बना चुकी है इसलिए निगम की नीति इसी के अनुसार बननी चाहिए। निगम के ऐसे 266 वाहनों की पहचान की है, जिन्हें अब 346 नए वाहनों से बदल दिया जाएगा।
● शहर भर में सीवेज नेटवर्क विस्तार और उपचार संयंत्रों के लिए 545 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं एएमआरयूटी 2.0 योजना के तहत तीन पैकेजों में लागू की जाएंगी।
● स्मार्ट सिटी प्लांट नंबर 67 के पास झुग्गियों में रहने वाले पांच परिवारों को मालीखेडी या कलखेड़ा में एचएफए योजना के तहत आवास प्रदान किया जाएगा।
● सीआरपी कॉलोनी, बैरागढ़ के 118 परिवारों को भौंरी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के तहत स्थानांतरित किया जाएगा।
● पंचशील नगर जैन मंदिर के पास रहने वाले सात परिवारों के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
● त्योहारी मौसम के लिए अस्थायी बाजारों को मंजूरी दी गई है।
● एमआइसी ने 12 नंबर बस स्टॉप पर प्रधानमंत्री आवास योजना परियोजना की समय सीमा भी बढ़ा दी है।
● भौंरी, हिनोतिया आलम और रासलखेड़ी में ईडब्ल्यूएस आवास परियोजनाओं के तहत 14 लाभार्थियों की सूची को मंजूरी दी गई है।