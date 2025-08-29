अब नहीं बच सकते अधिकारी, सबकी जिम्मेदारी तय, देखें पूरी लिस्ट

MP News: गंभीर अपराधों की जांच में सुधार और जिम्मेदारी तय करने के लिए भोपाल पुलिस मुख्यालय की सीआइडी ने नई मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तैयार की है। इसके तहत हर स्तर के अफसरों का जिम्मा तय होगा। जांच में देरी या लापरवाही पर अफसर जिम्मेदार होंगे। धारा 113 (आतंकवादी कृत्य), धारा 111 (संगठित अपराध) जैसे मामलों में एसपी की सीधी जिम्मेदारी होगी। डीएसपी, एएसपी, टीआइ तक की भूमिका अपराध के हिसाब से तय की है।