हाईकोर्ट से नाबालिग को मिली 31 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति

MP News: मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(MP High Court) ने रेप पीडि़त 16 वर्षीय नाबालिग को 31 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी। कोर्ट के समक्ष पेश रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भावस्था को जारी रखना गर्भपात से भी ज्यादा खतरनाक है। कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन कर विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में गर्भपात की अनुमति प्रदान की। भोपाल जिला न्यायालय द्वारा रेप पीडि़ता के गर्भवती होने के संबंध में 23 अगस्त को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भेजा गया था।