मिल गई परमिशन…आउटसोर्स समेत आठ संगठन एकसाथ करेंगे बड़ा आंदोलन, ये हैं प्रमुख मांगे

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों समेत आठ संगठन मिलकर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यह संगठन लंबे समय से नियमित और न्यूनतम मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर को तुलसी नगर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में राज्यस्तरीय प्रदर्शन होगा।
कर्मचारी संगठनों के द्वारा सभी अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालीन और संविदा कर्मचारियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की मांग की गई है। ऐसे ही वेतन नीति को तत्काल लागू किया जाए या न्यूनतम 21,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, नौकरियों में ठेका और कांन्ट्रैक्टुअल बेस को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैंक मित्रों को बैंक से जोड़कर नियमित वेतन और राजस्व सर्वेयर के लिए मासिक वेतनमान तय करके नियमित रोजगार की व्यवस्था की जाए।
दरअसल, बीते कई सालों से कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन के लिए अनुमति मांगी जा रही थी। इस बार भोपाल पुलिस ने दो साल अनुमति प्रदान की है। इससे पहले साल 2023 में प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई थी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग