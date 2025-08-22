एसडीएम ऑफिस में भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, पीडब्ल्यूडी करेगा मरम्मत

शुक्रवार को एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी से मरम्मत कराने के लिए कहा है। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया अब अपना काम कोर्ट रूम में बैठकर निपटा रहे हैं। दरअसल, गुरुवार को प्रशासन का अमला हथाईखेड़ा में मछली कोठी गिराने में लगा हुआ था। जिस वजह से एसडीएम ऑफिस नहीं पाए थे।



मामला संज्ञान में शुक्रवार को आया। इसके बाद एसडीएम ने पीडब्लयूडी विभाग को मरम्मत के लिए तलब किया। एसडीएम के कमरे में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद एसडीएम का चेंबर खाली करा दिया गया। हालांकि, जब यह घटना हुई, उस वक्त केबिन में कोई मौजूद नहीं था।

