भोपाल

एसडीएम ऑफिस में भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, पीडब्ल्यूडी करेगा मरम्मत

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा इलाके में स्थित पुराना सचिवालय की बिल्डिंग में छत का प्लास्टर गिर गया।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 22, 2025

mp news

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है। जहां कोहेफिजा स्थित पुराना सचिवालय की बिल्डिंग की छत का प्लास्टर गिर गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां पर हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया का दफ्तर है। मामला बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात का बताया जा रहा है।

एसडीएम ने बदला बैठने का ठिकाना

शुक्रवार को एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी से मरम्मत कराने के लिए कहा है। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया अब अपना काम कोर्ट रूम में बैठकर निपटा रहे हैं। दरअसल, गुरुवार को प्रशासन का अमला हथाईखेड़ा में मछली कोठी गिराने में लगा हुआ था। जिस वजह से एसडीएम ऑफिस नहीं पाए थे।

मामला संज्ञान में शुक्रवार को आया। इसके बाद एसडीएम ने पीडब्लयूडी विभाग को मरम्मत के लिए तलब किया। एसडीएम के कमरे में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद एसडीएम का चेंबर खाली करा दिया गया। हालांकि, जब यह घटना हुई, उस वक्त केबिन में कोई मौजूद नहीं था।

mp news

22 Aug 2025 06:36 pm

22 Aug 2025 06:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एसडीएम ऑफिस में भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, पीडब्ल्यूडी करेगा मरम्मत

