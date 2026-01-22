अब शिकारियों को भी पकड़ेगी MP पुलिस, जंगल में उतरेगी टीम, चलेगा ऑपरेशन

विशेष पुलिस महानिदेशक एसटीएफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाघ, तेंदुआ, हाथी और अन्य वन्य जीवों पर मंडराते खतरे को चिंताजनक माना। वन्यप्राणियों की मौत पर विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें सबसे प्रमुख कारण शिकार सामने आया तो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बिजली करंट से होने वाली मौतों पर भी बातचीत की। इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को लेकर सहमति बनी। अपराधियों द्वारा शिकार के लिए अपनाए जा रहे तरीकों पर भी चर्चा की।