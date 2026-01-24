24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

48 घंटे बाद बारिश के साथ लौटेगी ठंड, इन जिलों में बूंदाबांदी के संकेत

MP News: मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड कमजोर पड़ रही है और बसंत की नरमाहट महसूस होने लगी है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के साथ बारिश और ठंड की वापसी के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 24, 2026

mp news rain alert weather update imd alert western disturbance

rain alert in mp (फोटो- Patrika.com)

Rain Alert: भोपाल में वसंत ऋतु ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए है। ठंड के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे है और रातें कुछ गर्म होने लगी है। शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गुरुवार की तुलना में 6.2 डिग्री अधिक है। इससे पहले गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री था। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस की गई।

शुक्रवार सुबह से ही राजधानी में पतझड़ी मौसम का एहसास हुआ। आसमान साफ रहा और दिनभर हवाएं चलती रहीं, लेकिन इनमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी। प्रदेश में हवाओं की रफ्तार करीब 14 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक वहीद खान के अनुसार हवा की दिशा उत्तर से बदलकर दक्षिण-पश्चिम हो गई है। इसी बदलाव के कारण रात के तापमान में अचानक उछाल देखने को मिला है। (MP News)

हल्की बारिश के आसार

मौसम का यह मिजाज स्थायी नहीं रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

दो दिन बाद फिर लौटेगी ठंड

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शनिवार से हवा का पैटर्न एक बार फिर बदल सकता है। इसके चलते रात के तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और ठंड हल्की वापसी कर सकती है। फिलहाल राजधानीवासी बसंत की इस नरमाहट का आनंद ले रहे हैं, जहां ठंड लगभग गायब होती नजर आ रही है।

दिल्ली-ग्वालियर के बीच में पश्चिमी विक्षोभ

आरएस परिहार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का रुख अभी दिल्ली से शुरु होकर ग्वालियर तक पहुंचा हैं और जल्द ही वह बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेगा। इसी के कारण बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा छतरपुर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करते ही बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। फिलहाल दो दिनों तक बादल छाने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट होने के संकेत मौसम केंद्र ने दिए हैं।

फसलों के लिए अमृत होगी मावठ

श्योपुर जिले में मावठ की बारिश के आसार बने रहे हैं। किसानों का कहना है कि मावठ आती है तो ये रबी की फसलों के लिए अमृत का काम करेंगी। लेकिन इसके साथ ओलावृष्टि होने पर फसल को नुकसान की संभावनाएं हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में शुक्रवार की सुबह ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है। किसानों का कहना है कि बारिश गेहूं, सरसों, चना, जौ जैसी फसलों को प्राकृतिक सिंचाई देती है, जिससे फसलों की ग्रोथ बेहतर होती है, पैदावार बढ़ती है और सिंचाई का खर्च भी बचता है। इसलिए इस मौसम को देखकर किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। लेकिन ओलावृष्टि की संभावनाओं ने उनकी चिंताएं भी बढ़ा रखी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, जबलपुर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये क्षेत्र होंगे शामिल
जबलपुर
mp news cm mohan yadav announces jabalpur metropolitan city jp nadda gwarighat road show

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 05:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 48 घंटे बाद बारिश के साथ लौटेगी ठंड, इन जिलों में बूंदाबांदी के संकेत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब वंदे भारत जैसे सभी ट्रेनों में सीट पर बैठे-बैठे मिलेगा गर्म खाना, नई सुविधा शुरू

mp news bhopal rail division hot meal on seat live train status railway update
भोपाल

आंखों में ‘ड्राप’ डालने से पहले हो जाए सावधान, जा सकती है रोशनी!

mp news steroid eye drops causing blindness glaucoma Ophthalmologists warning
भोपाल

राजधानी में सिक्सलेन का होगा विस्तार, बनेगा नया फोरलेन ब्रिज, राह होगी आसान

mp news kolar sixlane expansion New fourlane Bridge construction on kerwa river
भोपाल

आईटी में करियर बनाने छोड़ी IPS की नौकरी, राष्ट्रपति से हो चुके है सम्मानित

MP News President Gallantry Medal winner ips officer resigns to join it sector
भोपाल

भाजपा ने SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

mp news BJP MLA Sabnani alleges 20 lakh voters names removed through SIR process
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.