48 घंटे बाद बारिश के साथ लौटेगी ठंड, इन जिलों में बूंदाबांदी के संकेत

श्योपुर जिले में मावठ की बारिश के आसार बने रहे हैं। किसानों का कहना है कि मावठ आती है तो ये रबी की फसलों के लिए अमृत का काम करेंगी। लेकिन इसके साथ ओलावृष्टि होने पर फसल को नुकसान की संभावनाएं हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में शुक्रवार की सुबह ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है। किसानों का कहना है कि बारिश गेहूं, सरसों, चना, जौ जैसी फसलों को प्राकृतिक सिंचाई देती है, जिससे फसलों की ग्रोथ बेहतर होती है, पैदावार बढ़ती है और सिंचाई का खर्च भी बचता है। इसलिए इस मौसम को देखकर किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। लेकिन ओलावृष्टि की संभावनाओं ने उनकी चिंताएं भी बढ़ा रखी है। (MP News)