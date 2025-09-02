अचानक बढ़ाई गई ‘मुख्यमंत्री निवास’ की सुरक्षा, ये तीन सिस्टम का रहेगा कड़ा पहरा

MP News: प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास(CM House) की सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है। अब वाहनों के प्रवेश के साथ ही उनकी बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमैटिक स्कैनिंग होने लगी है, इसके जरिए किसी भी तरह की ज्वलनशील व विस्फोटक सामग्री को आसानी से और बहुत ही कम समय में पकड़ा जा सकेगा। सुरक्षाकर्मियों द्वारा अब तक यह जांच मैनुअली की जाती थी। इसके साथ ही सीएम निवास में कई बदलाव हुए है। मुख्य प्रवेश द्वार को अधिक सुसज्जित करने के साथ-साथ आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष का भी निर्माण किया है। इसमें कई लोगों से सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) एक साथ मुलाकात कर सकते हैं।