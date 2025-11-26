सावधान! ‘सेक्सटॉर्शन’ बड़ा खतरा, कहीं आपको तो नहीं मिल रही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी?

Sextortion: सोशल मीडिया से फंसाते, क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते... सेक्सटॉर्शन नेटवर्क का आतंक(photo-patrika)
MP news Sextortion: ऑनलाइन अपराध ‘सेक्सटॉर्शन’ (sextortion) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अपराधी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और अश्लील वीडियो कॉल का सहारा लेकर लोगों को धमकाकर पैसे ऐंठ रहे हैं।
सेक्सटॉर्शन वह अपराध है, जिसमें बदमाश किसी की निजी या आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे या अन्य फायदे मांगते हैं।
अनजान लोगों से निजी फोटो या वीडियो साझा न करें।
संदिग्ध वीडियो कॉल, लिंक या प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक करें।
ब्लैकमेलर को पैसे न भेजें, इससे धमकियां बढ़ती हैं।
सभी सबूत सुरक्षित रखें और तुरंत पुलिस में शिकायत करें।
