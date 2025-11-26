Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सावधान! ‘सेक्सटॉर्शन’ बड़ा खतरा, कहीं आपको तो नहीं मिल रही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी?

MP News: मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे ‘सेक्सटॉर्शन’ (sextortion) के मामले, सोशल मीडिया से ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों पर साइबर पुलिस ने जारी की एडवायजरी, आप भी जानें क्या है sextortion? इससे कैसे बचें, कहां करें शिकायत, आपके काम की खबर जरूर पढ़ें...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 26, 2025

Sextortion: सोशल मीडिया से फंसाते, क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते... सेक्सटॉर्शन नेटवर्क का आतंक (photo-patrika)

Sextortion: सोशल मीडिया से फंसाते, क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करते... सेक्सटॉर्शन नेटवर्क का आतंक(photo-patrika)

MP news Sextortion: ऑनलाइन अपराध ‘सेक्सटॉर्शन’ (sextortion) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अपराधी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और अश्लील वीडियो कॉल का सहारा लेकर लोगों को धमकाकर पैसे ऐंठ रहे हैं।

जानें क्या है ‘सेक्सटॉर्शन’ (sextortion)

सेक्सटॉर्शन वह अपराध है, जिसमें बदमाश किसी की निजी या आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे या अन्य फायदे मांगते हैं।

sextortion से कैसे बचें?

अनजान लोगों से निजी फोटो या वीडियो साझा न करें।

संदिग्ध वीडियो कॉल, लिंक या प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक करें।

ब्लैकमेलर को पैसे न भेजें, इससे धमकियां बढ़ती हैं।

सभी सबूत सुरक्षित रखें और तुरंत पुलिस में शिकायत करें।

sextortion की शिकायत कहां करें?

भोपालसाइबर क्राइम हेल्पलाइन: 9479990636 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन: 1930

ये भी पढ़ें

MP को उत्तर भारत से जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण को मिली मंजूरी, 110 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
देवास
dewas-Maksi rail line doubling drone survey mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सावधान! ‘सेक्सटॉर्शन’ बड़ा खतरा, कहीं आपको तो नहीं मिल रही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी?

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर्फ 48 घंटों में 36 से 45% पर आ गया भोपाल में SIR Survey, ये विधानसभा निकली सबसे आगे

SIR Survey
भोपाल

एमपी में दो बड़े अधिकारियों को हटाया, सीएम मोहन यादव ने दिखाए कड़े तेवर

Raisen SP Pankaj Pandey and Misrod TI removed
भोपाल

एमपी में मिले दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार, आईआईएसईआर ने शुरु किया परीक्षण

IISER begins testing rare minerals found in MP
भोपाल

एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces construction of stadium in capital Bhopal
भोपाल

‘IAS अफसर’ के बयान से मचा बवाल, सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- मुंह काला करने पर 51 हजार का इनाम

ias santosh verma
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.