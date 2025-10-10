शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले- ‘मंत्री तो आते और जाते रहते हैं मामा परमानेंट है..’

आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा जब चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों का दिमाग केवल चुनाव जीतने में लगा रहता है। मैं भारत का कृषि मंत्री बना लेकिन मैं महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में लगा रहा। तो मैं खेती-बाड़ी का काम नहीं कर पाया। पार्टी ने आदेश दिया कि चुनाव में जाओ तो मामा तीन महीने कहते रहे कमल के फूल का बटन दबाओ। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सांसद विधायक और केवल नेता ही नहीं लगते। अफसरों की भी ड्यूटी लगती है। पुलिस फिर चोरों को नहीं पकड़ती चुनाव की व्यवस्था में लग जाती है। विकास के सारे काम ठप्प हो जाते हैं। अफसरों को बहाना हो जाता है अभी कुछ नहीं हो सकता है अभी तो चुनाव चल रहे हैं। हम लोगों का जो समय देश की प्रगति और विकास में लग सकता है वो केवल चुनाव के प्रचार में लग जाता है।

