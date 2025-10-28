छोटी-छोटी बातों पर घर से भाग रहे बच्चे, देशभर में लगातार सामने आ रहे चौंकाने वाले मामले

पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चों की नाराजगी की वजह बहुत छोटी थी, मोबाइल फोन छीन लेना, स्कूल जाने के लिए कहना, पढ़ाई को लेकर टोका जाना या खेलने से मना करना। कई बच्चे दोस्तों के साथ घूमने निकले और घर लौटने में देरी पर डांट खाने के बाद घर से भाग गए। दो बच्चे तो ऐसे थे जो घर से सिर्फ दो किलोमीटर दूर पार्क में पूरी रात बैठे रहे, जबकि परिजन उन्हें रातभर खोजते रहे। तीन किशोरियां सोशल मीडिया पर रील बनाने की दीवानगी में बार-बार घर पर डांट खा रही थीं। इसीलिए उन्होंने शहर छोडऩे का फैसला किया।