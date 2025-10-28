छोटी-छोटी बातों पर घर से भाग रहे बच्चे, देशभर में लगातार सामने आ रहे चौंकाने वाले मामले

MP news patrika: मां-बाप का टोकना नहीं आ रहा पसंद, मनोचिकित्सकों ने बताए तीन बड़े कारण.. क्यों घर छोड़ रहे बच्चे...
MP News: छोटी-छोटी बातों पर बच्चों के घर छोड़कर भागने के मामले देशभर में लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ही एक दिन में विभिन्न थानों में 16 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिनमें नौ नाबालिग बच्चियां और सात लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, ये बच्चे किसी अपराध या अपहरण का शिकार नहीं हुए, बल्कि घर वालों से मामूली नाराजगी में खुद ही घर छोड़कर निकल गए। कई बच्चों को पुलिस ने रेलवे और बस स्टेशन से बरामद किया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चों की नाराजगी की वजह बहुत छोटी थी, मोबाइल फोन छीन लेना, स्कूल जाने के लिए कहना, पढ़ाई को लेकर टोका जाना या खेलने से मना करना। कई बच्चे दोस्तों के साथ घूमने निकले और घर लौटने में देरी पर डांट खाने के बाद घर से भाग गए। दो बच्चे तो ऐसे थे जो घर से सिर्फ दो किलोमीटर दूर पार्क में पूरी रात बैठे रहे, जबकि परिजन उन्हें रातभर खोजते रहे। तीन किशोरियां सोशल मीडिया पर रील बनाने की दीवानगी में बार-बार घर पर डांट खा रही थीं। इसीलिए उन्होंने शहर छोडऩे का फैसला किया।
मनोवैज्ञानिक किसलय किशोर के मुताबिक, बच्चे घर छोडऩे का निर्णय तब लेते हैं जब वे किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं। ये हैं घर छोड़ने के तीन बड़े कारण…
1- डर: अपने किए की सजा मिलने का भय।
2 टालना: अनुशासन या स्कूल से बचना।
3 लत: सोशल मीडिया या कोई और लत।
ग्लैमर की दुनिया में बच्चे 'आत्मसम्मान' का अलग ही मतलब लगा रहे हैं। ऐसे में माता-पिता को उनके साथ सख्ती की जगह प्यार से पेश आते हुए सही रास्ते पर रखना चाहिए। बच्चा घर छोड़कर चला जाए तो तुरंत थाने में सूचना दें।
-हरि नारायण चारी मिश्रा, पुलिस कमिश्नर, भोपाल
