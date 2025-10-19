मां से अफेयर के शक में बेटे ने कर दी दोस्त की हत्या, तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक बेटे ने अपनी मां से अफेयर के शक में तीन दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हबीबगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रंजीत ठाकुर निवासी श्याम नगर, विनय यादव और निखिल यादव निवासी चूना भट्टी को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशकर जेल भेजा दिया गया है। मृतक की पहचान आशीष उईके के रूप में हुई है, जो पुताई का ठेका करता था और हबीबगंज की श्याम नगर मल्टी में रहता था।



टीआइ संजीव ने बताया कि आरोपी रंजीत को शक था कि आशीष का उसकी मां के साथ अफेयर चल रहा है और संबंध भी है। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही विनय यादव और निखिल यादव से भी आशीष का पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दो दिन पहले रंजीत ठाकुर ने आशीष को चेतावनी दी थी कि वह उसके घर के आसपास यदि नजर न आया तो जान से मार दूंगा। इसी के चलते रंजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दोस्त की गला रेतकर और सिर कुचलकर हत्या कर दी।



मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो दिन पहले आशीष और रंजीत के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रंजीत ने दो दोस्तों के साथ मिलकर आशीष को मारने की साजिश रची थी। शनिवार तड़के जब आशीष फिर रंजीत के घर के पास पहुंचा, तो पहले से घात लगाए बैठे रंजीत, विनय और निखिल ने उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले रंजीत ने पीछे से सिर पर पत्थर मारा और जब जमींन पर गिर गया तो तीनों मिलकर गला रेता। इसके बाद बगल में रखे पत्थर से उसका पूरा सिर कुचल दिया।