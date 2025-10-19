Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मां से अफेयर के शक में बेटे ने कर दी दोस्त की हत्या, तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने लव अफेयर के शक में हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

mp news

प्रतीकात्मक फोटो पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक बेटे ने अपनी मां से अफेयर के शक में तीन दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। हबीबगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रंजीत ठाकुर निवासी श्याम नगर, विनय यादव और निखिल यादव निवासी चूना भट्टी को गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेशकर जेल भेजा दिया गया है। मृतक की पहचान आशीष उईके के रूप में हुई है, जो पुताई का ठेका करता था और हबीबगंज की श्याम नगर मल्टी में रहता था।

टीआइ संजीव ने बताया कि आरोपी रंजीत को शक था कि आशीष का उसकी मां के साथ अफेयर चल रहा है और संबंध भी है। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही विनय यादव और निखिल यादव से भी आशीष का पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दो दिन पहले रंजीत ठाकुर ने आशीष को चेतावनी दी थी कि वह उसके घर के आसपास यदि नजर न आया तो जान से मार दूंगा। इसी के चलते रंजीत ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर दोस्त की गला रेतकर और सिर कुचलकर हत्या कर दी।

मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो दिन पहले आशीष और रंजीत के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रंजीत ने दो दोस्तों के साथ मिलकर आशीष को मारने की साजिश रची थी। शनिवार तड़के जब आशीष फिर रंजीत के घर के पास पहुंचा, तो पहले से घात लगाए बैठे रंजीत, विनय और निखिल ने उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले रंजीत ने पीछे से सिर पर पत्थर मारा और जब जमींन पर गिर गया तो तीनों मिलकर गला रेता। इसके बाद बगल में रखे पत्थर से उसका पूरा सिर कुचल दिया।

खून से लथपथ मिला शव

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली कि श्याम नगर मल्टी में एक युवक की लाश पड़ी है। मौके पर पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे, जबकि चेहरे को पत्थर से कुचला गया था।

हथियार किया जब्त

डीसीपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह रंजीत का अपनी मां पर शक सामने आया है। पुलिस आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। वहीं तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।

Published on:

19 Oct 2025 08:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मां से अफेयर के शक में बेटे ने कर दी दोस्त की हत्या, तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश

