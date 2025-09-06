भोपाल में छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से लगाई छलांग, हाथ-पैर में फ्रैक्टर

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है। जहां कार्मल स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा छठवीं की छात्रा स्कूल की पहली मंजिल से कूद गई। जिसके चलते उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आए हैं। कमर में भी चोट आई है। वह शनिवार को स्कूल परीक्षा देने पहुंची थी।



इस घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आनन-फानन में शिक्षकों ने तुरंत छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। स्कूल प्रबंधन के द्वारा पुलिस को भी मौके पर जानकारी दी। जिसके बाद गोविंदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।