सिंगरौली में कोयला खदान से काटे जा रहे पेड़, जयराम रमेश ने साधा निशाना

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अडाणी ग्रुप को आवंटित की गई कोयले की खदान को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी और मध्यप्रदेश सरकार पर निशाने साध रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने वनक्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने और पेसा एक्ट के उल्लघंन का आरोप लगाया है।



पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के धिरौली में मोदानी ने अपनी कोयला खदान के लिए सरकारी और वनभूमि पर पेड़ काटना शुरू कर दिया है । जंगलों की यह कटाई बिना स्टेज-II फॉरेस्ट क्लियरेंस के और वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) व PESA, 1996 का घोर उल्लंघन करते हुए। गाँववाले, जिनमें ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति समुदाय और यहाँ तक कि एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं, इसका उचित ही विरोध कर रहे हैं।