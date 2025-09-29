एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा, इन्हें मिली ये जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा बेगूसराय क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र की करीब 45 विधानसभा सीटों का जिम्मा मिला है। वहीं, मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया है।

