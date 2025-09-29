एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा, इन्हें मिली ये जिम्मेदारी

MP News: बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश के दिग्गज नेताओं की तैनाती बिहार की अलग-अलग विधानसभाओं में की गई है। एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पांच जोन में बांटा है।
प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन में 12 जिलों की 50 सीटें और 10 लोकसभा सीटें कवर करनी है। साथ ही यूपी के दिग्गज नेताओं को 1-1 लोकसभा सीट में तैनात किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा बेगूसराय क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र की करीब 45 विधानसभा सीटों का जिम्मा मिला है। वहीं, मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग