एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा, इन्हें मिली ये जिम्मेदारी

MP News: मध्यप्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Sep 29, 2025

mp news

MP News: बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश के दिग्गज नेताओं की तैनाती बिहार की अलग-अलग विधानसभाओं में की गई है। एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पांच जोन में बांटा है।

प्रभारी और संगठन मंत्री को 12 जिलों का जिम्मा

प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन में 12 जिलों की 50 सीटें और 10 लोकसभा सीटें कवर करनी है। साथ ही यूपी के दिग्गज नेताओं को 1-1 लोकसभा सीट में तैनात किया गया है।

इन नेताओं को यहां मिली जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा बेगूसराय क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र की करीब 45 विधानसभा सीटों का जिम्मा मिला है। वहीं, मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया है।

mp news

Published on:

29 Sept 2025 02:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा, इन्हें मिली ये जिम्मेदारी

