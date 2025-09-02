Big News: 12 गांवों के 400 भू स्वामियों को वापस मिलेगी 85 हेक्टेयर जमीन

MP News: पश्चिमी बायपास(Western Bypass) की नई डिजाइन ने 12 गांव के 400 से अधिक भू स्वामियों की करीब 85 हेक्टेयर जमीन को प्रोजेक्ट से दूर कर दिया है। 2024 में तय अधिग्रहण को अब बदला जा रहा है। नए सिरे से अधिग्रहण की योजना में 225 हेक्टेयर जमीन पर काम हो रहा है। इसमें 166 हेक्टेयर जमीन नई शामिल है। अधिग्रहण का बजट भी अब 470 करोड़ रुपए हो गया है। पहले ये 427 करोड़ रुपए था। भोपाल को नर्मदापुरम रोड से बायपास कर इंदौर रोड से सीधे जोड़ने के लिए पश्चिम बायपास प्रोजेक्ट को तय किया गया। ये करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।