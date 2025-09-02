Big News: 12 गांवों के 400 भू स्वामियों को वापस मिलेगी 85 हेक्टेयर जमीन

MP News: पश्चिमी बायपास(Western Bypass) की नई डिजाइन ने 12 गांव के 400 से अधिक भू स्वामियों की करीब 85 हेक्टेयर जमीन को प्रोजेक्ट से दूर कर दिया है। 2024 में तय अधिग्रहण को अब बदला जा रहा है। नए सिरे से अधिग्रहण की योजना में 225 हेक्टेयर जमीन पर काम हो रहा है। इसमें 166 हेक्टेयर जमीन नई शामिल है। अधिग्रहण का बजट भी अब 470 करोड़ रुपए हो गया है। पहले ये 427 करोड़ रुपए था। भोपाल को नर्मदापुरम रोड से बायपास कर इंदौर रोड से सीधे जोड़ने के लिए पश्चिम बायपास प्रोजेक्ट को तय किया गया। ये करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।
प्रशासन ने मार्च 2025 तक 255 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली थी। डिजाइन बदलने से अब करीब 30 हेक्टेयर कम जमीन लगेगी, लेकिन बदले रूट से नई जमीन भी प्रोजेक्ट में शामिल की है। अब 92 हेक्टेयर जमीन ऐसी है। बायपास जमीन अधिग्रहण की लेटलतीफी से सिर्फ अधिग्रहण का बजट 43 करोड़ रुपए बढ़ गया है।
अगस्त 2025 में पश्चिम बायपास के लिए नया अधिग्रहण तय किया।
25 गांवों की जमीन तय की
35 किमी लंबाई तय हुई
225 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण तय हुआ
470 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के तय हुए
रतनपुर सड़क से कोलार रातीबड़ देवास रोड पर फंदा कला से जोड़ना तय किया प्रोजेक्ट की मांग के अनुसार साजरी टीका काग के अहम है। जहां जैसी जरूरत होगी, काम किया जाएगा। बदलाव भी होता है और हम इसके लिए तैयार रहते हैं।- कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर