1984 गैस त्रासदी में सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले शख्स का सुसाइड नोट, दर्दनाक खुलासा

पुलिस की शुरुआती जांच में यह पूरा मामला डिजिटल फ्रॉड का निकला है। यह वही तकनीक है जिसे अब विशेषज्ञ 'डिजिटल अरेस्ट' कहते हैं। जहां कॉल करने वाले खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक वेरिफिकेशन एजेंट या जांच एजेंसी का अफसर बताकर लोगों को डराते हैं, उनका नाम कभी मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर केस में आ गया है। ठगों की चाल समझे बिना लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और गलत जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं। शिवकुमार वर्मा भी ठगों के जाल को देख नहीं पाए। एक वकील होने के बावजूद वे इस तरह का मानसिक दबाव नहीं सह पाए। क्योंकि आतंकवाद जैसे आरोप सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक मौत भी लेकर आ सकते हैं।