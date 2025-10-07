पुलिस कांस्टेबल: 7500 पदों के लिए 9 लाख आवेदन, MBA-MTEC वाले भी बनना चाहते हैं सिपाही

MP Police Bharti 2025: 90 फीसदी युवाओं को खुद पर भरोसा नहीं है। लाखों खर्च कर हासिल की गयी डिग्री से नौकरी हासिल होगी या नहीं यह आत्मविश्वास भी नहीं है। तभी तो मप्र पुलिस की कॉन्स्टेबल भर्ती(MP Police Bharti 2025) के लिए अब तक नौ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके है। 7500 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में एमबीए, एमटेक और पीएचडी वाले भी बैठेंगे। जबकि इस पद की शैक्षिक योग्यता सिर्फ हाई स्कूल है। कुछ युवाओं का कहना है कि वे खाकी वर्दी के शौक में सिपाही बनना चाहते हैं। ऐसा सोचने वालों में प्रोफेशनल डिग्रीधारी भी शामिल हैं।