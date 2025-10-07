पुलिस कांस्टेबल: 7500 पदों के लिए 9 लाख आवेदन, MBA-MTEC वाले भी बनना चाहते हैं सिपाही

MP Police constable Bharti 2025 (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Police Bharti 2025: 90 फीसदी युवाओं को खुद पर भरोसा नहीं है। लाखों खर्च कर हासिल की गयी डिग्री से नौकरी हासिल होगी या नहीं यह आत्मविश्वास भी नहीं है। तभी तो मप्र पुलिस की कॉन्स्टेबल भर्ती(MP Police Bharti 2025) के लिए अब तक नौ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके है। 7500 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में एमबीए, एमटेक और पीएचडी वाले भी बैठेंगे। जबकि इस पद की शैक्षिक योग्यता सिर्फ हाई स्कूल है। कुछ युवाओं का कहना है कि वे खाकी वर्दी के शौक में सिपाही बनना चाहते हैं। ऐसा सोचने वालों में प्रोफेशनल डिग्रीधारी भी शामिल हैं।
यह परीक्षा(MP Police Constable Recruitment 2025) ऑनलाइन होगी। इसके लिए प्रदेश के 11 जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा नीमच, रीवा रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन शामिल होगा। बनना चाहते है। ऐसा सोचने वालों में प्रोफेशनल डिग्रीधारी भी शामिल है।
अभ्यर्थी आठ अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। 30 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होगी। हालांकि, अब आवेदन की तारीख बढ़ाने के कारण परीक्षा नवंबर में आयोजित होने की संभावना है।
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए हैं। इसके तहत आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ाकर छह अक्टूबर तक कर दी हैं। पहले इसकी तारीख 29 सितंबर रखी गई थी। तब तक करीब नौ लाख आवेदन हो चुके थे। ऐसे में सरकारी नौकरी के प्रति रुझान साफ दिख रहा है।
कोचिंग संस्थाओं से जुड़े विशेषज्ञों का दावा है कि छह अक्टूबर तक करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं ने भी खूब आवेदन किया है। आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से करीब एक लाख आवेदन और आएंगे।
