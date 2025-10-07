Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, 3 IPS समेत 6 अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

Transfer: पुलिस महकमे में सोमवार को 6 पुलिस अफसरों की तबादला सूची गृह विभाग ने जारी की।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 07, 2025

IPS Officer Transfer in MP

IPS Officer Transfer in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

IPS Transfer: पुलिस महकमे में सोमवार को 6 पुलिस अफसरों की तबादला सूची गृह विभाग ने जारी की। इसमें 3 भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और तीन राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। जिनमें 2022 बैच के दो आइपीएस अधिकारी अनु बेनिवाल और सर्वप्रिय सिन्हा को एसडीओपी से प्रमोट कर एडिशनल एसपी बनाकर जिलों में तैनात किया गया है। जिसमें अनु को ग्वालियर और सर्वप्रिय को सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है।

इनके हुए तबादले

IPS Transfer in mp
  • गृह विभाग की सूची में आइपीएस अनु बेनिवाल को एसडीओपी, धार से एएसपी ग्वालियर लगाया।
  • सर्वप्रिय सिन्हा को भोपाल से एएसपी सिंगरौली का प्रभार दिया गया।
  • आदित्य पटले सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर को एएसपी छतरपुर भेजा है।
  • राज्य पुलिस सेवा से आशीष खरे एआइजी, पीएचक्यू कसे एएसपी छिंदवाड़ा, रश्मि धुर्वे डाबर एआइजी बालाघाट को एआइजी इंदौर ग्रामीण जोन का प्रभार दिया गया।
  • मंजीत सिंह चावला को एआइजी, इंदौर ग्रामीण जोन भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Oct 2025 08:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, 3 IPS समेत 6 अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

