एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, 3 IPS समेत 6 अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

IPS Transfer: पुलिस महकमे में सोमवार को 6 पुलिस अफसरों की तबादला सूची गृह विभाग ने जारी की। इसमें 3 भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और तीन राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। जिनमें 2022 बैच के दो आइपीएस अधिकारी अनु बेनिवाल और सर्वप्रिय सिन्हा को एसडीओपी से प्रमोट कर एडिशनल एसपी बनाकर जिलों में तैनात किया गया है। जिसमें अनु को ग्वालियर और सर्वप्रिय को सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है।