एमपी के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेशों-सर्कुलरों के लिए वॉट्स एप से मिलेगी मुक्ति

MP Police WhatsApp News- एमपी के एक लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें वॉट्स एप से मुक्ति मिलनेवाली है। प्रदेश के पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को जल्द ही यह सहूलियत मिलेगी। विभाग ने दस्तावेजों-आदेशों-सर्कुलरों के लिए नया सिस्टम विकसित किया है। वॉट्स एप या किसी अन्य एप पर भरोसा करने की बजाए पुलिस विभाग अपने अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आंतरिक क्लाउड सिस्टम बना रहा है। एमपी पुलिस का नया सिस्टम गूगल ड्राइव की तरह काम करेगा। विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों का पूरा डाटा अब यहीं रखा जाएगा। खास बात यह है कि क्लाउड सिस्टम का काम जल्द पूरा होनेवाला है।