एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, सरकार को भेजा नए भत्ते का प्रस्ताव

Police Investigation Allowance - मध्यप्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। उन्हें जल्द ही एक और भत्ता मिल सकता है। नए भत्ते का लाभ प्रदेश के पुलिस विभाग के अमले को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना ने सीएम मोहन यादव से इसकी जल्द मंजूरी की मांग की। भोपाल में MP IPS सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ अवसर पर डीजीपी ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस इंवेस्टिगेशन एलाउंस की जरूरत जताई। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में यह भत्ता दिया जा रहा है।