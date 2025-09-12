सड़क हादसों पर लगेगी लगाम! गायों के गले में दिखेगा ‘रेडियम बेल्ट’

MP Police: बरसात के मौसम में सड़कों पर गाय-बैल बैठे नजर आते हैं। कहीं दो चार, तो कहीं बड़ा झुंड भी जो पूरी सड़क को ही घेर ले। यानी आवाजाही बंद। यही कारण है कि बारिश के सीजन में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिनमें न सिर्फ वाहन चालक बल्कि, गौवंश भी घायल हो जाते हैं। इन सड़क हादसों में मवेशी के साथ ही अक्सर लोगों की जान पर भी बन आती है। 10 सितंबर 2025 को भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया। जब एक ही दिन में गाय से जुड़े दो सड़क हादसों ने लोगों का दिल दहला दिया। इन दोनों हादसों ने एमपी पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। कटारा हिल्स थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दुबे ने आगे बढ़कर बचाव की पहल ही शुरू कर दी।