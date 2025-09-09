Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य योजना के लिए बनाई नई व्यवस्था

Pensioners- मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 09, 2025

Pensioners- मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके अंतर्गत अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के विकल्प फार्म वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना में शामिल होने के इच्छुक एमपी पावर मैनेजमेंट के सभी पेंशनर्स व परिवार पेंशन के लिए उनके विकल्प फार्म जमा करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

नई व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत मंडल और उसकी उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों से सेवानिवृत्ति के बाद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी से पेंशन व परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर्स शामिल किए गए हैं। योजना में सम्मिलित होने के लिए वे निर्धारित प्रपत्र व विकल्प जबलपुर स्थित शक्तिभवन ब्लॉक नंबर 14 में पावर मैनेजमेंट कंपनी के लेखाधिकारी वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन व प्रशासन राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली कंपनियों के सभी नियमित, संविदा कर्मचारियों व पेंशनर्स और उनके पात्र आश्रि‍तों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसए) नियुक्त करने की प्रक्रि‍या वर्तमान में चालू है।

वर्तमान में 2056 पेंशनर्स व परिवार पेंशनर्स

योजना के क्रि‍यान्वयन के लिए कर्मचारियों व पेंशनर्स से उनके विकल्प एकत्रित किया जाना है। सॉफ्ट कापी में संकलित डेटा को चयनित आईएसए के साथ साझा किया जाएगा ताकि मध्यप्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना का सुचारू संचालन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से वर्तमान में 2056 पेंशनर्स व परिवार पेंशनर्स हर माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

Updated on:

09 Sept 2025 09:08 pm

Published on:

09 Sept 2025 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य योजना के लिए बनाई नई व्यवस्था

