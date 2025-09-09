एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य योजना के लिए बनाई नई व्यवस्था

Pensioners- मध्यप्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके अंतर्गत अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के विकल्प फार्म वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना में शामिल होने के इच्छुक एमपी पावर मैनेजमेंट के सभी पेंशनर्स व परिवार पेंशन के लिए उनके विकल्प फार्म जमा करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।