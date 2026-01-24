एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF arrests two with state-of-the-art pistols- demo pic
MP STF- एमपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ (STF) ने अवैध शस्त्रों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कई अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की हैं। हथियारों के साथ दो आरोपियों को भी पकड़ा है। STF के अधिकारियों के अनुसार प्रकरण में अवैध शस्त्रों की आपूर्ति, नेटवर्क तथा इनके संभावित उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई चल रही है।
मध्यप्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्यवाही में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एसटीएफ इंदौर की दो विशेष टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 5 अत्याधुनिक पिस्तौलें मय मैगजीन जब्त की हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
STF इंदौर के उप पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चौहान के निर्देशन में दो विशेष टीमें गठित की गई थीं। इनमें प्रथम टीम में इंस्पेक्टर रमेश चौहान, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र गुप्ता एवं आरक्षक विवेक द्विवेदी शामिल थे जबकि दूसरी टीम में प्रधान आरक्षक आदर्श दीक्षित, आरक्षक देवराज बघेल एवं आरक्षक देवेन्द्र सिंह को सम्मिलित किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि STF को प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर अवैध शस्त्रों की धरपकड़ के लिए दोनों टीमों को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। सूचना के अनुसार बताए गए स्थान पर पहुंचकर टीमों द्वारा घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। विधिवत तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 5 अत्याधुनिक पिस्तौलें एवं मैगजीन बरामद की गईं।
पुलिस ने दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि दोनों, जिला खरगोन के थाना भिकनगांव के ग्राम बोराड़िया के रहनेवाले हैं। दोनों आरोपी किसी भी प्रकार का वैध शस्त्र लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर सभी हथियारों को जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई।
