एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF- एमपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ (STF) ने अवैध शस्त्रों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कई अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की हैं। हथियारों के साथ दो आरोपियों को भी पकड़ा है। STF के अधिकारियों के अनुसार प्रकरण में अवैध शस्त्रों की आपूर्ति, नेटवर्क तथा इनके संभावित उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई चल रही है।