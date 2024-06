एमपी में टीचर भर्ती पर बड़ा अपडेट, अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी

एमपी में टीचर भर्ती पर बड़ा अपडेट, अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी

MP teacher recruitment Registration and counseling for MP teacher recruitment from June 14 शिक्षकों की भर्ती के लिए पंजीयन और काउंसलिंग 14 जून से शुरू होगी।

भोपाल•Jun 12, 2024 / 06:31 pm• deepak deewan

Registration and counseling for MP teacher recruitment from June 14

MP teacher recruitment Registration and counseling for MP teacher recruitment from June 14- एमपी (Madhya Pradesh) में टीचर भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती (Higher Secondary Teacher Recruitment) के लिए प्रक्रिया फिर शुरु हो रही है। शिक्षकों की भर्ती के लिए पंजीयन और काउंसलिंग 14 जून से शुरू होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज 18 जून तक अपलोड करना होगा। खास बात यह है कि समय सीमा में दस्तावेजी कार्यवाही पूरी नहीं करनेवाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की चेतावनी दी गई है।