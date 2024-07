MP Tourism: एमपी में एक नहीं दो-दो Beach, मानसून में यहां आकर मुंबई-गोवा को भूल जाएंगे आप

ये है मध्य प्रदेश का मिनी गोवा (Mini Goa) भारत का दिल है मध्य प्रदेश और इस दिल में है देश के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस (Best Tourist Place of India) गोवा जैसा एक मिनी गोवा (Mini Goa)। यहां आने के लिए आपको एमपी के मंदसौर जिले में आना होगा। राजस्थान की सीमा से घिरे मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव है कंवला(kanwla gaon mini mumbai of mp), जिसे आमतौर पर मिनी गोवा (Mini Goa) के नाम से जाना जाता है। आपको ये बात हैरान जरूर कर देगी कि इस गांव में आपको असली गोवा जैसा पूरा मजा आएगा। मंदसौर का यह शांत गांव सुकून, रोमांच और नेचुरल खूबसूरती का खजाना अपने में समेटे है। इसी की तलाश करते टूरिस्ट यहां बार-बार आना पसंद करते हैं।

रावण का ससुराल और मंदोदरी के मायके के नाम से है मशहूर शांत माहौल में पानी पर उठतीं लहरों की आवाजें, चारों ओर पसरी हरियाली, पाम के ऊंचे पेड़, सन सेट, ठंडी हवाएं और बीच-बीच में पक्षियों की चहचाहट आपको प्रकृति के करीब ले आती है। यहां आकर सुनाई देने वाले कहानियां और किस्से आपकी इस ट्रिप को और यादगार बना देते हैं। बताते चलें कि एमपी के इन मिनी मुंबई को रावण के ससुराल और मंदोदरी के मायके के नाम से भी मशहूर है।

गोवा जैसा खूबसूरत है MP का MINI GOA. गोवा की भीड़ से इतर यहां मिलता है सुकून वैसे तो आप यहां हर मौसम में घूमने आ सकते हैं, लेकिन मानसून के सीजन में मिनी गोवा निखर कर सामने आता है। इस समय यहां मानसून का ऐसा जादू सा बिखरता है कि प्रकृति जीवंत सी नजर आती है, जहां जीभर के जीने का मन करता है। फोटोजैनिक नजारे देख आप एक-एक पल को एक क्लिक में संजोने से खुद को रोक नहीं पाते। वहीं यहां गोवा के बीच जैसी भीड़ भी आपको परेशान नहीं करेगी।

खूबसूरत नजारे कर देंते हैं हैरान एमपी का ये मिनी गोवा किसी आइलैंड से कम नही है। यहां आकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप एमपी के किसी गांव में घूम रहे हैं। जबकि असल में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बाटता है। कंवला गांव चंबल नदी के किनारे स्थित है, यहां पर चंबल नदी के चौड़े फैले हुए किनारे गोवा बीच के जैसे नजर आते हैं। दूर-दूर तक पानी और पानी के आस-पास की चट्टानें इसे आइलैंड सा लुक देती हैं।

यहां एडवेंचर एक्टिविटी और पिकनिक का डबल मजा एडवेंचर के शौकीनों के लिए, मिनी गोवा में उन्हें ट्रेकिंग, कैम्पिंग करने का मौका मिलता है। हरी-भरी पहाड़ियों में ट्रेकिंग से लेकर सुंदर पगडंडियों पर संभलकर चलने का रोमांच, बहती नदियों और झरनों की खूबसूरती, सनसेट प्वॉइंट (Sunset Point) पिकनिक स्पॉट (Picnic Spot)…और क्या चाहिए आपको, यहां सबकुछ शानदार है। फैमिली, दोस्त या पार्टनर किसी के भी साथ आएं, यहां आकर लौटने का मन नहीं करेगा।

कैसे पहुंचें मिनी गोवा यहां तक पहुंचना भी आसान है। आप ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से यहां आसानी से पहुंच सकते है। मंदसौर का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा है, जो लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हवाई अड्डे से आप मंदसौर के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस का सफर तय करके यहां पहुंच सकते हैं। यहां आने में आपको करीब 4-5 घंटे का समय लगता है।

मंदसौर रेलवे स्टेशन के माध्यम से भी भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इससे ट्रेन से यात्रा करना आपके लिए एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। स्टेशन शहर के केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर है।

अगर आप सड़क यात्रा करना पसंद करते हैं, तो मिनी गोवा आने के लिए राजमार्गों का रूट पकड़ सकते हैं। आप इंदौर, उदयपुर या भोपाल जैसे आस-पास के शहरों से ड्राइव करके यहां आ सकते हैं। यहां के सड़क मार्ग आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप आरामदायक यात्रा के लिए राज्य द्वारा संचालित बसों और निजी टैक्सी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

तो कम बजट में सांस्कृतिक विरासत से संपन्न, पारंपरिक वास्तुकला और समृद्ध इतिहास की झलक के साथ मिनी गोवा का अहसास कराते मंदसौर के कंवला गांव एक बार जरूर आइए। नोट- मध्य प्रदेश में दूसरे बीच के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए…mp patrika.com