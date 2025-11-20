डिस्कवरी-नेशनल जियोग्राफिक पर दिखेंगे एमपी के चीते और बाघ, सीएम का बड़ा एलान

MP Tourism: मध्य प्रदेश अपने जंगल, जैव विविधता को जल्द ही वैश्विक मंच पर ले जाने की तैयारी में है। पहली बार राज्य के घने वन, बाघ, बारहसिंघा, चीतल, मगर… और जंगल की मिट्टी में बसने वाले जीवन की अनगिनत परतों को डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक जैसे दुनिया के बड़े चैनलों पर पेश किया जाएगा। बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुई टूरिज्म बोर्ड संचालक मंडल की अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है।