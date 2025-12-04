4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

भोपाल

विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, जिसने देखा रह गया हक्का-बक्का, जाने माजरा

MP Vidhan Sabha Winter Session : शीतकालीन सत्र के तीसरे सदन की कार्यवाही के बीच उस समय वहां मौजूद हर कोई हक्का-बक्का रह गया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बंदर बनकर परिसर में दाखिल हुए।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

MP Vidhan Sabha Winter Session

शीतकालीन सत्र के तीसरा दिन कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन (Photo Source- Patrika Input)

MP Vidhan Sabha Winter Session :मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के बीच उस समय विधानसभा में मौजूद हर कोई हक्का-बक्का रह गया, जब सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बंदर बनकर परिसर में दाखिल हुए। कोई उन्हें देखकर हंस रहा था तो कोई उनके संदेश की गंभीरता को भांप रहा था। सदन में इस अनोखे अंदाज में पहुंचने वाले कोई और नहीं, बल्कि छिंदवाड़ा की जुन्नारदेव सीट से विधायक सुनील उईके हैं। चेहरे पर मास्क लगाए, हाथ में पोस्टर लिए सदन परिसर में पहुंच गए, जो सरकारी की जनविरोधी नीतियों का हवाला देकर विरोध कर रहे थे।

सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष में बैठे कांग्रेस विधायकों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेत्रत्व में हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से विपक्ष ने सरकार को घेरा। खाद की कमी, किसानों की बदहाली और जनता की अनदेखी के खिलाफ इस अनोखे प्रदर्शन को देख हर कोई हैरान था। बंदर का मास्क लगाए विधायक सुनील उईके हाथ में नकली उस्तरा भी लिए थे। वहीं, प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायक 'बंदर के हाथ में उस्तरा' जैसी कहावत के नारे लगा रहे थे।

13,477 करोड़ का अनुपूरक बजट आज पेश

विधानसभा में आज 13,476.94 करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को इसपर बजट पेश किया था। सबसे बड़ी राशि ग्रामीण विकास को मिली है। पीएम आवास के लिए 4,000 करोड़ और लाड़ली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपए। किसानों के लिए समर्थन मूल्य भुगतान हेतु 2,001 करोड़, आपदा राहत के लिए 77.20 करोड़ और भावांतर योजना के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं।

विपक्ष बोला- जनता की पुकार, सत्ता पक्ष ने बताया सदन का अपमान

जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके ने बंदर का वेश धारण कर इशारा किया कि सरकार जनता को 'बंदर' बना रही है। उन्होंने कहा कि, 'खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, किसान मर रहा है। सरकार हर वर्ग के हक पर उस्तरा चला रही है।' कांग्रेस ने इसे जनता की पुकार बताया। तो वहीं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इसे सदन की गरिमा का अपमान ठहराया है।

अन्य प्रमुख प्रावधान

-नर्मदा घाटी विकास- 600 करोड़
-बरगी डायवर्सन- 200 करोड़
-अमृत 2.0 योजना- कुल 365 करोड़
-नए जेट विमान खरीदी- 5.40 करोड़

साढ़े तीन घंटे की चर्चा के बाद पारित होगा बजट

आपको बता दें कि, आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान साढ़े तीन घंटे की चर्चा के बाद बजट पारित होगा। विपक्ष ने पहले से ही हमलावर रुख अपना रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि, आज की कार्यवाही कहां तक पहुंचती है।

Published on:

04 Dec 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, जिसने देखा रह गया हक्का-बक्का, जाने माजरा

