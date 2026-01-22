22 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी में ठंड, कोहरे और मावठ का ट्रिपल अटैक जल्द! इन जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट

MP Weather : मौसम विभाग के अनुसार, 25 जनवरी से न्यूनतम पारा 2-3 डिग्री और लुढ़केगा। जबकि, आज प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 22, 2026

MP Weather

ठंड, कोहरे और मावठ का ट्रिपल अटैक जल्द! (Photo Source- Patrika)

MP Weather :मध्य प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ना शुरु कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में मावठी बारिश और घने से मध्यम कोहरा छाने के बाद अब एक बार फिर तापमान में गिरावट होना शुरु हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 जनवरी से न्यूनतम पारा 2-3 डिग्री और लुढ़केगा। जबकि, आज प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सबसे ठंडा मंदसौर रहा, जहां न्यूनतम तापमान काफी नीचे दर्ज हुआ। अन्य ठंडे इलाकों के आंकड़े भी सामने आए हैं।

राजधानी भोपाल में स्थित राज्य स्तरीय मौसम विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश या मावठा पड़ने की संभावना है। जबकि, 24 जनवरी को प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होना संभव है।

आखिरी हफ्ते में ठंड, कोहरे और मावठ का ट्रिपल अटैक!

वहीं, आगामी 25 जनवरी से एक बार फिर प्रदेश में ठंड का नया दौर शुरू होगा। कोहरे के साथ पारा 2-3 डिग्री लुढ़कने का अनुमान जताया गया है। जबकि, जनवरी के आखिरी हफ्ते के दिनों में ठंड, कोहरा और मावठ का ट्रिपल अटैक देखने को मिल सकता है।

कहां कैसा मौसम?

-मंदसौर : सबसे ठंडा 5.1 डिग्री सेल्सियस
-राजगढ़ : 6.2 डिग्री
-छतरपुर (नौगांव) : 7 डिग्री
-शाजापुर : 7.1 डिग्री
-कटनी (करौंदी) : 7.6 डिग्री
-दतिया : 7.9 डिग्री
-खजुराहो : 8 डिग्री
-रीवा : 8.2 डिग्री
-शिवपुरी : 9 डिग्री
-पचमढ़ी : 9.2 डिग्री

बड़े शहरों का न्यूनम तापमान

-भोपाल : 10.8 डिग्री
-इंदौर : 12.2 डिग्री
-उज्जैन : 12 डिग्री
-जबलपुर : 12.5 डिग्री

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

