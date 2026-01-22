एमपी में ठंड, कोहरे और मावठ का ट्रिपल अटैक जल्द! इन जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट

MP Weather :मध्य प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ना शुरु कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में मावठी बारिश और घने से मध्यम कोहरा छाने के बाद अब एक बार फिर तापमान में गिरावट होना शुरु हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 जनवरी से न्यूनतम पारा 2-3 डिग्री और लुढ़केगा। जबकि, आज प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सबसे ठंडा मंदसौर रहा, जहां न्यूनतम तापमान काफी नीचे दर्ज हुआ। अन्य ठंडे इलाकों के आंकड़े भी सामने आए हैं।