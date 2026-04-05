एमपी में अगले कुछ घंटों में 8 जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट

शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। ग्वालियर, बैतूल के मुलताई, राजगढ़, सागर, श्योपुर में तेज गति से ओले गिरे। ग्वालियर शहर में 5 मिनट तक तीव्र गति से ओले की बरसात हुई। वहीं, बैतूल के मुलताई में बड़े साइज के ओलों से सड़क पर सफेद चादर ढक गई। सागर में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई, शहर सहित ग्रामीण इलाकों में ओले गिरे। राजगढ़ के पीलूखेड़ी क्षेत्र में सहित अन्य इलाकों में ओले गिरे। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले में बारिश के साथ ओले गिरे। करीब 15 से 20 मिनट तक बारिश हुई। ओलावृष्टि के कारण इन जिलों के किसानों के लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। किसानों की फसलों पर अचानक बदले मौसम ने खतरा बढ़ा दिया है।