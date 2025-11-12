मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड: भोपाल शिमला से भी सर्द, इन जिलों में तीव्र शीतलहर की चेतावनी, पढ़ें ताजा अपडेट

भोपाल में सामान्य रूप से नवंबर के पहले पखवाड़े में तापमान 13-15 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन इस बार पारा बहुत तेजी से और समय से पहले लुढ़क गया, जिससे नवंबर 2014 के बाद पहली बार 11-12 नवंबर 2025 की दरमियानी रात में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया और लोगों को ठिठुरन का अहसास करा गया। लोगों का कहना था कि भोपाल शिमला से भी ठंडा हो गया। इसने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में सबसे ठंडा शहर होने का दर्जा हासिल किया है।