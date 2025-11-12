मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड: भोपाल शिमला से भी सर्द, इन जिलों में तीव्र शीतलहर की चेतावनी, पढ़ें ताजा अपडेट

मौसम भविष्यवाणी।
MP Weather: मध्य प्रदेश में इस बार नवंबर के पहले पखवाड़े में ही कड़ाके की ठंड का अहसास करा दिया है। राजधानी भोपाल में सोमवार को तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर आकर ठहर गया। यह पिछले 10 साल में नवंबर महीने की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरभारत से आ रही ठंडी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है।
भोपाल में सामान्य रूप से नवंबर के पहले पखवाड़े में तापमान 13-15 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन इस बार पारा बहुत तेजी से और समय से पहले लुढ़क गया, जिससे नवंबर 2014 के बाद पहली बार 11-12 नवंबर 2025 की दरमियानी रात में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया और लोगों को ठिठुरन का अहसास करा गया। लोगों का कहना था कि भोपाल शिमला से भी ठंडा हो गया। इसने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में सबसे ठंडा शहर होने का दर्जा हासिल किया है।
मौसम विभाग ने एमपी के 23 जिलों में कोल्ड वेव्ज और शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शिवपुरी, छतरपुर और बैतूल शामिल हैं। यहां मौसम विभाग ने कोल्ड वेव्स का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल, इंदौर, और ग्वालियर में अधिकतम पारा 27-28 डिग्री, यह सामान्य से 3 डिग्री कम रहा।
इंदौर में जहां रात का तापमान 10.5 डिग्री रहा, वहीं ग्वालियर में 9 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ 7.6 डिग्री तापमान के साथ पहले नंबर पर रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। जिससे उत्तरी हवाओं तेज और ठंडी हो गई हैं। ये हवाएं सीधे मध्यप्रदेश तक पहुंच रही हैं। जिससे यहां रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा वातावरण में नमी कम होने और शुष्कता बढ़ने से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो गया है। गला बैठना, सर्दी-जुकाम और त्वचा में रूखेपन की समस्या अब बढ़ने लगी है।
राजधानी भोपालमें सुबह शिमला जैसी ठंड का अहसास कराने लगी है। सर्द हवाएं और कोहरा संकेत दे रहा है, ठंड आ चुकी है। कई इलाकों में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के बीच दृश्यता घटकर 300 मीटर तक रह गई। लोग अब ऊनी कपड़े, जैकेट्स, स्वेटर पहनकर कर सुबह घर से निकल रहे हैं। स्कूलों का समय बदल गया है। लेकिन दिन में तीखी धूप अब भी लोगों को परेशान कर रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जिससे प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कोल्डवेव्स और तीव्र होंगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को सलाह दी है कि वे सेहत का ख्याल रखें और गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलें। जिन्हें सांस संबंधी, फेफडो़ं से संबंधी समस्याएं हैं वो बाहर निकलने से बचें।
