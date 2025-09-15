संभलकर… अगले कुछ घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 5 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अभी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। प्रदेश के निचले हिस्से छत्तीसगढ़ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। जिसके कारण छिंदवाड़ा-सिवनी और बालाघाट इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इधर, विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है कि अगले हफ्ते फिर प्रदेश में मानसून एक्टिव हो सकता है।



सिंगरौली में बिजली गिरने से दो बच्चों के साथ-साथ दो बकरियों की भी मौत हो गई। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई।