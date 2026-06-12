MP के 6 जिलों में ओलावृष्टि, 41 में आंधी-तूफान बारिश की चेतावनी जारी, Pre Monsoon का दूसरा HIT

मौसम विभाग, भोपाल के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे में मध्य प्रदेश (MP Weather Monsoon Update) अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों, पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों मं दक्षिण-पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब माना जा रहा है कि 15-20 जून के बीच मानसून की आमद हो सकती है। बता दें कि सामान्य तौर पर 15 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाती है। लेकिन पिछले साल मानसून एक दिन की देरी से 16 जून को एमपी पहुंचा था।