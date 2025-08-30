अगले 96 घंटे होगी ‘मूसलाधार ‘बारिश’: 18 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को इंदौर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर दो फीट से अधिक पानी भर गया है। हरदा, श्योपुर, खरगोन, रतलाम, बालाघाट, ग्वालियर, पचमढ़ी, मंदसौर, धार समेत में कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। ऐसे ही बड़वानी में राजघाट गांव सरदार सरोवर बांध में बैकवाटर में बह गया। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।