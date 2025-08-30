अगले 96 घंटे होगी ‘मूसलाधार ‘बारिश’: 18 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को इंदौर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर दो फीट से अधिक पानी भर गया है। हरदा, श्योपुर, खरगोन, रतलाम, बालाघाट, ग्वालियर, पचमढ़ी, मंदसौर, धार समेत में कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। ऐसे ही बड़वानी में राजघाट गांव सरदार सरोवर बांध में बैकवाटर में बह गया। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बड़वानी, धार जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में मानसून ट्रफ सिवनी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवातीय परिसंचरण बीच मध्यप्रदेश में बना हुआ है। इसी कारण से प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ है। ऐसे ही 30 अगस्त से 3 सिंतबर यानी लगभग 96 घंटे तक पश्चिमी मध्यप्रदेश में अतिभारी बारिश की संभावना है।
नर्मदापुरम में शनिवार की सुबह तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं। इंदौर में यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। शुक्रवार को बैतूल में गूगल मैप के सहारे जा रहे कार सवार कार समेत पानी में बह गए। उन्हें फिर ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करना पड़ा। इंदौर के प्रजापत नगर द्वारकापुरी के पास एक सार्वजनिक पंडाल गणपति जी की मूर्ति सहित बह गया। साथ ही एक कार भी बह गई।