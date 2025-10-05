जाते-जाते तरबतर कर रहा मानसून, अगले 24 घंटे में ‘ताबड़तोड़ बारिश’…

वहीं मौसम विभाग नागपुर (RMC) के पूर्वानुमान की बात की जाए तो RMC नागपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के जिलों में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसमी प्रणालियों की बात करें तो एक भीषण चक्रवातीय तूफान शक्ति द्वारका से 820 किमी. पश्चिम में केंद्रित है और इसके 6 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहने और फिर धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। इसके बाद यह पुन: वक्रित होकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर से पूर्व की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।