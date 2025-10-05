जाते-जाते तरबतर कर रहा मानसून, अगले 24 घंटे में ‘ताबड़तोड़ बारिश’…

HEAVY RAIN
MP Weather: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां कुछ जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है तो वहीं कई जिलों में अभी भी मौसमी प्रणालियां एक्टिव होने से तेज बारिश हो रही है। रविवार को भोपाल में जहां शाम को झमाझम बारिश हुई है तो वहीं रायसेन और सागर जिले में भी गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है । इसके साथ ही विदिशा, श्योपुर और बैतूल में भी रविवार को बारिश दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग नागपुर (RMC) ने 6 अक्टूबर को पश्चिमी मध्यप्रदेश के जिलों में अधिकतर स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है।
रविवार को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे (सोमवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सीहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और गुना जिलों में झंझावत और वज्रपात के साथ ही तेज आंधी चलने की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं भोपाल, जबलपुर, सिवनी मंडला सहित अन्य 47 जिलों में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
वहीं मौसम विभाग नागपुर (RMC) के पूर्वानुमान की बात की जाए तो RMC नागपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के जिलों में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसमी प्रणालियों की बात करें तो एक भीषण चक्रवातीय तूफान शक्ति द्वारका से 820 किमी. पश्चिम में केंद्रित है और इसके 6 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहने और फिर धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। इसके बाद यह पुन: वक्रित होकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर से पूर्व की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
