Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले 36 घंटे ‘तूफानी बारिश’; 8 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक नया चक्रवात बनने से फिर बिगड़ेगा मौसम, 3 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी...।

2 min read

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 03, 2025

heavy rain

heavy rainfall alert for next 36 hours imd issues warning for 8 district

MP Weather: मध्यप्रदेश के कई जिलों में आने वाले 36 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एकक्टिव है। जिसका असर शुक्रवार से देखने को मिलेगा। अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जबलपुर, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में पानी बरसा है। सीधी और मऊगंज में तो जोरदार बारिश हुई है।

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें सिंगरौली, सीधी और शहडोल जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट है।

अगले 36 घंटे तूफानी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन एक्टिव है। वहीं, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एक्टिव है। इनमें से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक्टिव है। जिसका असर शुक्रवार से देखने को मिलेगा और अगले 36 घंटे तक कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो आंतरिक ओडिशा पर बना अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-उत्तरपश्चिम में आगे बढ़कर संबलपुर (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम पर केंद्रित हो गया। इसके उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। एक ट्रफ ओडिशा के आंतरिक भाग पर बने अवदाब से लेकर उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी ऊपर से गुजर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 36 घंटे ‘तूफानी बारिश’; 8 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की IMD ने दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चक्रवाती तूफान’ एक्टिव, 29 जिलों में होगा ‘बारिश का तांडव’, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज: 6 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन, 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग

mp news
भोपाल

अगले 24 घंटे में ‘भारी बारिश’, इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD Alert

IMD Rain Alert
भोपाल

MP SET Notification 2025: इन विषयों के लिए होगी राज्य पात्रता परीक्षा, देख लें नोटिफिकेशन

MP SET 2025
शिक्षा

MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

MP High Court Sonam Raghuvanshi ravan effigy Dussehra bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.