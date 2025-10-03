अगले 36 घंटे ‘तूफानी बारिश’; 8 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की IMD ने दी चेतावनी

heavy rainfall alert for next 36 hours imd issues warning for 8 district
MP Weather: मध्यप्रदेश के कई जिलों में आने वाले 36 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एकक्टिव है। जिसका असर शुक्रवार से देखने को मिलेगा। अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जबलपुर, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में पानी बरसा है। सीधी और मऊगंज में तो जोरदार बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें सिंगरौली, सीधी और शहडोल जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन एक्टिव है। वहीं, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एक्टिव है। इनमें से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक्टिव है। जिसका असर शुक्रवार से देखने को मिलेगा और अगले 36 घंटे तक कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो आंतरिक ओडिशा पर बना अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-उत्तरपश्चिम में आगे बढ़कर संबलपुर (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम पर केंद्रित हो गया। इसके उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। एक ट्रफ ओडिशा के आंतरिक भाग पर बने अवदाब से लेकर उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी ऊपर से गुजर रही है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग