अगले 36 घंटे ‘तूफानी बारिश’; 8 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन एक्टिव है। वहीं, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) एक्टिव है। इनमें से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एमपी के पूर्वी हिस्से के ऊपर एक्टिव है। जिसका असर शुक्रवार से देखने को मिलेगा और अगले 36 घंटे तक कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो आंतरिक ओडिशा पर बना अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-उत्तरपश्चिम में आगे बढ़कर संबलपुर (ओडिशा) से 90 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम पर केंद्रित हो गया। इसके उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। एक ट्रफ ओडिशा के आंतरिक भाग पर बने अवदाब से लेकर उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी ऊपर से गुजर रही है।