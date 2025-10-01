अगले 72 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’; 2,3,4 अक्टूबर के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

RMC नागपुर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन दिनों में यानी 72 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर मौसमी प्रणालियों की बात की जाए तो एक निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग पर अवस्थित है जो अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते रहने और इसी क्षेत्र में एक अवदाब में केंद्रित होने की संभावना है। इसके और तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में परिवर्तित होने और 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। इसके अलावा एक और निम्न दाब क्षेत्र उत्तर-पूर्व अरब सागर और संलग्न सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है और इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर-पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक अवदाब दाब में परिवर्तित होने की संभावना है।