संभलकर..अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में बारिश के दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव (strong system active) होने से फिर जोरदार बारिश (heavy rain) होगी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। शुक्रवार को नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और पीथमपुर में बारिश हुई है और नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग (weather department) ने जो ताजा बुलेटिन जारी किया गया है उसमें अगले 12 घंटों में प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।