संभलकर..अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में बारिश के दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव (strong system active) होने से फिर जोरदार बारिश (heavy rain) होगी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। शुक्रवार को नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और पीथमपुर में बारिश हुई है और नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग (weather department) ने जो ताजा बुलेटिन जारी किया गया है उसमें अगले 12 घंटों में प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 11 जिलों नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में झंझावात और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विभाग की मानें मध्यप्रदेश में दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं जिसके कारण अगले 2 दिन यानी 48 घंटों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसमी प्रणालियों की बात करें तो मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड से होते हुए पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके साथ ही एक ट्रफ दक्षिण छत्तीसगढञ से उत्तरी केरल तक, विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने चक्रवातीय परिसंचरण तथा आंतरिक कर्नाटक से होकर माध्य समुद्र तल से विस्तृत है।