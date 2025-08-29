Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

संभलकर..अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: बारिश के दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, गुना, दमोह से गुजर रही मानसून ट्रफ, प्रदेश की सीमा के पास छत्तीसगढ़ में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 29, 2025

mp weather
mp weather heavy rainfall in next 12 hours alert in 11 districts imd issues warning

mp weather: मध्यप्रदेश में बारिश के दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव (strong system active) होने से फिर जोरदार बारिश (heavy rain) होगी। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। शुक्रवार को नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और पीथमपुर में बारिश हुई है और नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग (weather department) ने जो ताजा बुलेटिन जारी किया गया है उसमें अगले 12 घंटों में प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 11 जिलों नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में झंझावात और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है।

बीते 24 घंटों में ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है।

अगले 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें मध्यप्रदेश में दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं जिसके कारण अगले 2 दिन यानी 48 घंटों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसमी प्रणालियों की बात करें तो मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड से होते हुए पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके साथ ही एक ट्रफ दक्षिण छत्तीसगढञ से उत्तरी केरल तक, विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने चक्रवातीय परिसंचरण तथा आंतरिक कर्नाटक से होकर माध्य समुद्र तल से विस्तृत है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 07:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / संभलकर..अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.