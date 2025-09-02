अगले 12 घंटे ‘संभलकर’..16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग (weather department) के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव (strong system active) होने से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर होते हुए दतिया, सीधी के ऊपर से होकर गुजर रही है जिसके कारण अच्छी बारिश की संभावना है। मंगलवार को भोपाल, शाजापुर, नर्मदापुरम और मऊगंज में पानी गिरा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश (heavy rain) की चेतावनी जारी की है, इन जिलों में ढाई से साढ़े 4 इंच तक बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को अगले 24 घंटों (बुधवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बीते 24 घंटों की बात करें मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, उज्जैन, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, दतिया, सीधी के ऊपर से होते हुए उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केन्द्र तक विस्तृत है। इसके साथ ही एक ऊपरी चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। एक ट्रफ उत्तरी कश्मीर से उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान से होकर माध्य समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी. की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है।