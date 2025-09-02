अगले 12 घंटे ‘संभलकर’..16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग (weather department) के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव (strong system active) होने से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर होते हुए दतिया, सीधी के ऊपर से होकर गुजर रही है जिसके कारण अच्छी बारिश की संभावना है। मंगलवार को भोपाल, शाजापुर, नर्मदापुरम और मऊगंज में पानी गिरा है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश (heavy rain) की चेतावनी जारी की है, इन जिलों में ढाई से साढ़े 4 इंच तक बारिश हो सकती है।