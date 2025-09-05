अगले 12 घंटों में ‘बिगड़ेगा मौसम’: स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 22 जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

mp news: मध्यप्रदेश में कई वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से भारी बारिश का दौर जारी है और आने वाले एक दो दिन भी भारी बारिश का दौर प्रदेश में जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में वेल मार्कड लो प्रेशर एरिया एक्टिव है और मानसून ट्रफ भी प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है जिसके कारण अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को भोपाल, रतलाम, राजगढ़, श्योपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे के लिए (शनिवार की सुबह 8.30 बजे तक) जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी देते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश के साथ झंझावात और वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में एक वेल मार्कड लो प्रेशर एरिया एक्टिव है और मानसून ट्रफ भी गुजर रही है जिसके कारण प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। वर्तमान में सक्रिय मौसमी प्रणालियों की बात करें तो एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर अव्यवस्थित है इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचर माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी. की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके पश्चिचम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते रहने और 7 सितंबर की सुबह दक्षिणी राजस्थान और गुजरात पर एक अवदाब (डिप्रेशन) में बदलने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र के केन्द्र, सीधी, डाल्टनगंज,दीघा और दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।