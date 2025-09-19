Patrika LogoSwitch to English

अगले 16 घंटों में ‘मूसलाधार बारिश’, इन 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

mp weather: मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी कर प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है..।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 19, 2025

mp weather
heavy rainfall in next 16 hours alert in 8 districts imd issues warning

mp weather: मध्यप्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी है शुक्रवार को भी प्रदेश के बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा में अच्छी बारिश हुई तो वहीं नर्मदापुरम के पचमढ़ी, शिवपुरी, जबलपुर, छतरपुर के नौगांव, सीधी, बड़वानी में भी हल्की बारिश हुई और राजधानी भोपाल में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है जिसके कारण अभी प्रदेश में बारिश का सिलसिला आने वाले 3-4 दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले 16 घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटे (शनिवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मैहर और पांढुर्णा जिलों में झंझावात और वज्रपात का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है।

ये मौसमी प्रणालियां एक्टिव

-- दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है।
-- एक पूर्व-पश्चिम ट्रफ़, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है।
-- एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
-- एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण मराठवाड़ा और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
-- उत्तर-दक्षिण ट्रफ़ दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। जिससे लगातार मौसम बदल रहा है।

Published on:

19 Sept 2025 08:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 16 घंटों में ‘मूसलाधार बारिश’, इन 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

