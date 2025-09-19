अगले 16 घंटों में ‘मूसलाधार बारिश’, इन 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

-- दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है।

-- एक पूर्व-पश्चिम ट्रफ़, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है।

-- एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

-- एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण मराठवाड़ा और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

-- उत्तर-दक्षिण ट्रफ़ दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। जिससे लगातार मौसम बदल रहा है।