संभलकर अगले 2 दिन ‘भारी’, जाते-जाते 17-18 सितंबर को तरबतर करेगा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक 17-18 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। मंगलवार को मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे (बुधवार की सुबह 8.30 बजे तक) के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 5 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में झंझावात और व्रजपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह से 17 सितंबर को भी मौसम विभाग नागपुर के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी मध्यप्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।