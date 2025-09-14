अगले 60 घंटे ‘संभलकर’..15-16 सितंबर को भारी बारिश, IMD की चेतावनी

mp news: मध्यप्रदेश पर एक बार फिर मानसून मेहरबान होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में कई हिस्सों में अगले 60 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। नया सिस्टम एक्टिव होने का असर रविवार को भी देखने को मिला है और राजधानी भोपाल, जबलपुर, बैतूल, पचमढ़ी, राजगढ़ और नर्मदापुरम के इटारसी में भी तेज बारिश हुई। आने वाले दो दिन 15-16 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
नया सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने के बाद मौसम विभाग प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जता रहा है। रविवार को मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे (सोमवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 8 जिलों बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, छिदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्ना में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 15 सितंबर को सागर, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर में भारी बारिश और 16 सितंबर को नर्मदापुरम, बड़वानी, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक 14 सितंबर को सुबह 8.30 बजे पर उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ पर निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किमी. ऊपर तक फैला हुआ है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर विदर्भ और आसपास के मध्य भागों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद इसके एक अवशिष्ट ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के रूप में लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।
बता दें कि प्रदेश में अब तक औसत 41.9 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11 प्रतिशत अधिक है। 30 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा फुल हो चुका है। मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर-उज्जैन संभाग में हाल बुरे हैं। 15 में से 5 जिले-खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है।