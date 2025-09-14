अगले 60 घंटे ‘संभलकर’..15-16 सितंबर को भारी बारिश, IMD की चेतावनी

नया सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने के बाद मौसम विभाग प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जता रहा है। रविवार को मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे (सोमवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 8 जिलों बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, छिदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्ना में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 15 सितंबर को सागर, रायसेन, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर में भारी बारिश और 16 सितंबर को नर्मदापुरम, बड़वानी, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर और बैतूल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।